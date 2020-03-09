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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدّسة، الكامل، الليث، القنفذة، المويه، بحرة، تربة، جدة، خليص، رابغ، رنية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:36 AM
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية بالمنطقة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدّسة، الكامل، الليث، القنفذة، المويه، بحرة، تربة، جدة، خليص، رابغ، رنية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة تستمر حتى الـ 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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