شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يلتهم ‘‘عجوز حي‘‘ في الحديقة .. وعندما أوشك على افتراسه كانت الصدمة التي أفزعت الحاضرين وأصابت أعينهم بالدهشة (فيديو) والان مع التفاصيل

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