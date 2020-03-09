شاهد: إعلامي سعودي يكشف علاجه من فيروس كورونا

زعم الإعلامي السعودي محمد الشهري، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بفضل مشروب صنعه في المنزل من مكونات طبيعية، حيث قال في مقطع فيديو إنه اتصل بأحد زملائه للاطمئنان عليه فقال إنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف "عقب ساعات قليلة شعرت بآلام شديدة في الحنجرة لأقوم بعصر لمون وأضيفه عليه العسل بدون ماء. تناولت هذا المشروب 4 مرات حتى شفيت تماما من تلك الأعراض".

وتابع الإعلامي السعودي الشهري أن صديقه في اليوم الثالث ذهب للمستشفى، وتوفى ليقوم بزيارته ويقبل رأسه.

وأتم الشهري أنه تواصل مع استشاري وأبلغه بما حدث، فقال له إنه من ربما يكون قد انتقلت إليه عدوى كورونا بالفعل، وقضى العسل والليمون على الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

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وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف، وفق صحيفة المرضد المحلية.

أعلنت السلطات الصينية أن أكثر من 50 موظفا في المجال الاجتماعي لقوا حتفهم بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن أغلبهم شيوعيون.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون المدنية، تشين يويليان: "حتى يوم 8 مارس، توفي في المدن والقرى الصينية 53 موظفا في المجال الاجتماعي أثناء تأديتهم لواجبهم خلال الوباء (كورونا)".

وأكد المتحدث أن 92.5% من هؤلاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني، وتعتبر الصين، وهي الدولة التي انطلق منها فيروس "كورونا"، أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 3100 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة.