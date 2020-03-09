بسبب «كورونا».. أمير الباحة يوجه بتعليق جميع فعاليات مجلس شباب المنطقة

وجّه الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتعليق كل البرامج والفعاليات بمجلس شباب المنطقة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر.

ويأتي التوجيه انطلاقًا من اهتمام وحرص سموه على صحة أبناء وأهالي المنطقة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد(COVID19)؛ لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.

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