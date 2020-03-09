الربيعة يشكر «الشؤون البلدية والقروية» على إيقاف تقديم الشيشة والمعسل بمقاهي ومطاعم المملكة

أثنى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على قرار إيقاف الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم كإجراء احترازي؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قدَّم الربيعة الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية على القرار، لافتًا إلى أن تداول المعسل والشيشة قد يتسبب في نقل العدوى؛ نظرًا لانتقالها بين الأيادي.

وأمس، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إنه لأسباب وقائية تقرر إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم، مؤقتًا، بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراءٍ احترازي؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل بمقاهي ومطاعم المملكة مؤقتًا