بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. سعوديات تنظمن ندوة «طموح سيبراني لفضاء آمن»

عقدت مساء أمس الأحد، مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني، ندوة بعنوان «طموح سيبراني .. لفضاء آمن»، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في مركز فعاليات الاتحاد بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والمجموعة.

وشارك في الندوة كل من مدير المسار الأمني السيبراني في الاتحاد السعودي المهندس محمد الغامدي، والأستاذة المساعدة في جامعة الملك سعود الدكتورة فاطمة العقل، وبإدارة من الدكتور عصام القبيسي.

وتناولت الندوة دور المرأة السعودية في الأمن السيبراني، ومستقبل الأمن السيبراني، والدعم الذي تلقاه المرأة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عرض نماذج للسعوديات في مجال الأمن السيبراني، وعرض للمشاريع التي أطلقتها المجموعة والتعريف بالمجموعة.

وصرحت المتحدثة الإعلامية لمجموعة سعوديات في الأمن السيبراني سارة الحربي، بأنه احتفالاً في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، عقدت ندوة بعنوان «طموح سيبراني...لفضاء آمن» التي تعد استمرارًا لأعمال المجموعة، حيث ناقشت عددًا من المحاور المهمة في مستقبل الأمن السيبراني، والدعم الحكومي لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، كما دشنت مبادرات مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني وفق رؤية المملكة 2030 .

وأشارت الحربي إلى أن مجموعة سعوديات تأسست عام 2018 وبلغ عدد المنتسبين لها 600 شخص وتهدف إلى نشر ثقافة المصادر المفتوحة وإثراء المحتوى المحلي وإقامة مشاريع تخدم طلاب الجامعات والباحثين.