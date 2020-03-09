«الحصيني» يتوقع حالتين ممطرتين.. خلال أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالتين ممطرتين على بعض مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال الحصيني- عبر حسابه بـ«تويتر»- : «أبشروا وبشروا، حالتان ممطرتان متوقعتان، الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه».

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع أيضًا تقلبات جوية على معظم المناطق، موضحًا أن الحالة الممطرة الثانية ربما تكون قوية، قائلا «تظل توقعات والخطأ فيها وارد».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالخرائط.. منخفض جوي شديد الديناميكية وسقوط الأمطار بغزارة.. خلال أيام

طقس الإثنين.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 المناطق