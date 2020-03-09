أبرز أحداث العالم هذا الصباح.. تعليق سفر السعوديين إلى 9 دول.. وانهيار تاريخي لأسعار النفط

شهدت الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، إعلان المملكة العربية السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول، وتسجيلها 4 إصابات جديدة بكورونا، مع انهيار تاريخي في أسعار النفط، متأثرة بالتبعات الاقتصادية لتفشي الفيروس بمعظم دول العالم.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، اليوم الاثنين، لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، ومقيم أمريكي عائد من السفر، مر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة.

انهيار تاريخي للنفط

انهارت أسعار النفط خلال تعاملات الأحد، فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، انخفاضًا كبيرًا بلغ 13.45 دولار، بنسبة 29.53% ليبلغ سعر البرميل 32.09 دولار، في انخفاض تاريخي، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (نايمكس) 11.31 دولار أو 27.18% لينزل إلى 30.30 دولار للبرميل، في أقل مستوى إغلاق منذ الأزمة المالية في 2008.

بريطانيا تعلن ثالث حالة وفاة بـ«كورونا»

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سجلت بريطانيا، أمس الأحد، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إضافة لظهور 64 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 273 شخصًا.

تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول، هي (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، وذلك باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، على أن يكون لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

أمريكا تنوي تقييد الانتقالات الداخلية لاحتواء كورونا

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أمس الأحد، إن واشنطن قد تحد من الانتقالات الداخلية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفكر في فرض قيود على السفر الداخلي، بعد أن تم إغلاق أجزاء من إيطاليا للتغلب على انتشار الفيروس.

كوريا الشمالية تطلق 3 مقذوفات في البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية، ثلاثة مقذوفات غير محددة في البحر الشرقي، اليوم الاثنين، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة، ولم يتم حتى الآن الحصول على معلومات تتعلق بالمقذوفات ومدى طيرانها وارتفاعها، فيما قال الجيش الكوري الجنوبي إنه يراقب الوضع في حال حدوث المزيد من عمليات الإطلاق.