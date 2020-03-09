بالصور.. نائب أمير حائل يدشن جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع 2020

دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، مساء أمس الأحد، جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع، التي تنظمها وترعاها شركة آبار في الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل.
وقام نائب أمير منطقة حائل بتدشين أعمال الجائزة التي تحمل اسم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، وتنظمها شركة آبار حائل ممثلة برجل الأعمال عواد الرضيمان بنسختها الثانية وبمجموع جوائز بلغ النصف مليون ريال.
يذكر أن الجائزة تنقسم لفرعين فرع التميز الذي يضم التميز في خمسة قطاعات حكومية وهي: جامعة حائل، صحة حائل، تعليم حائل، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بحائل، وفرع الإبداع الذي يضم قسم التصوير والشعر النبطي.
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