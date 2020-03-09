السعودية اليوم / افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث عشر للجراحة العامة



الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

افتتح عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول, أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة الدكتور وائل بن عبدالحفيظ طاشكندي, أوضح فيها أن الجمعية السعودية تكمل مسيرتها في تنمية الفكر العلمي والتواصل بين مختلف الجراحين لتحقيق رؤية الوطن الغالي 2030، مبينًا أن إقامة هذا المؤتمر في الرياض, سوف يعزز من فتح أبواب التعاون والشراكات مع جميع الجراحين والكيانات والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

من جهته رحب الدكتور محمود بن شاهين الأحول بالضيوف من داخل وخارج المملكة بافتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحًا أن الجمعية السعودية العلمية للجراحة العامة قد دأبت على عقد مؤتمر علمي دولي كل عام يشارك به نخبة من الأطباء والجراحين, حيث تعد الجمعية من أكثر الجمعيات العلمية بالجامعة نشاطًا وتميزًا.

وقدمت الجمعية السعودية للجراحة العامة في ختام الحفل دروع الوفاء والتميز لأربعة من أشهر الأطباء في طب الجراحة بالمملكة.

يذكر أن الجمعية السعودية للجراحة العامة تضم في عضويتها المهنيين في مجال الجراحة العامة من الأطباء والمختصين في المملكة, وتهدف لتنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة والعمل على تطويره وتنشيطه وتحقيق التواصل العلمي بين الأعضاء وتقديم المشورة العلميه في مجال التخصص, إلى جانب العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية والجراحين والمتدربين والطلاب.

// انتهى //

10:06ت م

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الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسافتتح عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول, أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة الدكتور وائل بن عبدالحفيظ طاشكندي, أوضح فيها أن الجمعية السعودية تكمل مسيرتها في تنمية الفكر العلمي والتواصل بين مختلف الجراحين لتحقيق رؤية الوطن الغالي 2030، مبينًا أن إقامة هذا المؤتمر في الرياض, سوف يعزز من فتح أبواب التعاون والشراكات مع جميع الجراحين والكيانات والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.من جهته رحب الدكتور محمود بن شاهين الأحول بالضيوف من داخل وخارج المملكة بافتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحًا أن الجمعية السعودية العلمية للجراحة العامة قد دأبت على عقد مؤتمر علمي دولي كل عام يشارك به نخبة من الأطباء والجراحين, حيث تعد الجمعية من أكثر الجمعيات العلمية بالجامعة نشاطًا وتميزًا.وقدمت الجمعية السعودية للجراحة العامة في ختام الحفل دروع الوفاء والتميز لأربعة من أشهر الأطباء في طب الجراحة بالمملكة.يذكر أن الجمعية السعودية للجراحة العامة تضم في عضويتها المهنيين في مجال الجراحة العامة من الأطباء والمختصين في المملكة, وتهدف لتنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة والعمل على تطويره وتنشيطه وتحقيق التواصل العلمي بين الأعضاء وتقديم المشورة العلميه في مجال التخصص, إلى جانب العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية والجراحين والمتدربين والطلاب.// انتهى //10:06ت م0028

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