السعودية اليوم / برنامج توعوي عن طرق الوقاية من فيروس" كورونا "بالعيدابي



العيدابي14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

نفذ فريق بذرة خير بجمعية رواد للعمل التطوعي بجازان، أمس، برنامجًا توعويًا عن طرق الوقاية من فيروس" كورونا" وذلك في دار المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العيدابي .

وأوضحت قائدة الفريق مشنية غزواني، أن البرنامج يهدف إلى توعوية المشاركات وتعليمهن طرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) وكيفية الحد من انتشاره والطرق الصحيحة لاستخدام المعقمات بعد مخالطة الآخرين,والمحافظة على النظافة بشكل عام وفي مختلف جوانب الحياة.

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10:06ت م

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