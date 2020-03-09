السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تنفّذ مبادرة " عليكم بسنّتي"



المدينة المنورة 14 رجب 1441هـ الموافق 09 مارس 2020م واس

نفّذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, مبادرة بعنوان "عليكم بسنتي" ضمن مبادرات القيم والأخلاق "خير أمة".

واستهدفت المبادرة قاصدي المسجد النبوي من خلال استضافتهم والترحيب بهم وضيافتهم, وتوجيههم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بعدة لغات, إضافة إلى توزيع الحقائب على الزوار في ساحات المسجد النبوي.

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