سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسائل التي بعثها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح حول أخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

وأشارت في الإطار ذاته، إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، وتشديده على موقف الأردن الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وسلطت الضوء على الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة وزير الموارد المائية والري وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة.

ونشرت إعراب الخارجية المصرية عن أسفها لما ورد في البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة.

وعرجت صحف الاثنين على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة تهديد العشائر العربية بقمع عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إذا نقلتهم الأمم المتحدة من سوريا إلى العراق.

وأنبأت عن الهجوم الذي شنته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية

وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعلان وزارة الصحة المصرية وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

// انتهى //

09:43ت م

0021



القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسائل التي بعثها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح حول أخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الأثيوبي.وأشارت في الإطار ذاته، إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، وتشديده على موقف الأردن الداعم لمصر في ملف سد النهضة.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة وزير الموارد المائية والري وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة.ونشرت إعراب الخارجية المصرية عن أسفها لما ورد في البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة.وعرجت صحف الاثنين على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة تهديد العشائر العربية بقمع عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إذا نقلتهم الأمم المتحدة من سوريا إلى العراق.وأنبأت عن الهجوم الذي شنته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضد أهداف تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في ميناء الصليف.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعلان وزارة الصحة المصرية وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).// انتهى //09:43ت م0021

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.