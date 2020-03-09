السعودية اليوم / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعد خطة للتوعية من فيروس كورونا



المدينة المنورة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خطة متكاملة لتوعية منسوبيه، والزائرين له، وتثقيفهم بفيروس كورونا الجديد، وطبيعة انتشاره، وكيفية التعامل معه، وتصحيح المعلومات المغلوطة المتداولة بين الناس، وطرق الوقاية منه.

وشملت الخطة توزيع مطبوعات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمرض، وطباعة ونشر مذكرات تعريفية بالمرض وأعراضه وعلاماته، وطرق الوقاية منه، وطرق العدوى والحضانة، والالتزام بوضع الغطاء الواقي على الوجه لكافة الموظفين الذين لهم صلة مباشرة بخدمات الزائرين للمجمع، وتوفير المحاليل والمعقمات.

كما عُمل برنامج توعوي بإشراف الوحدة الطبية بالمجمع، لتقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية من الفيروس، والتأكيد على منسقي حملات العمرة والزيارة بتوزيع الغطاء الواقي على الوجه على كافة زائري المجمع، وتنظيم دخول وخروج الزوار ــ الذين يصل عددهم قرابة ثلاثة آلاف زائر يومياً ــ بحيث لا يكون هناك أي زحام.

ويأتي إعداد هذه الخطة من قبل المجمع بالمدينة المنورة، مواكبة لما يحدث، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.

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09:30ت م

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