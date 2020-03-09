السعودية اليوم / "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بالباحة تنظم ندوة للتوعوية بفيروس كورونا الجديد



الباحة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أمس, ندوة للتوعوية من فيروس كورونا الجديد، وذلك بمقر مركز التأهيل الشامل.

وتناولت الندوة إلى التعريف بفيروس كورونا، وأعراض الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق الانتقال، وأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، إضافة إلى عرض مرئي عن الفيروس.

وبين مدير عام الفرع حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إقامة مثل هذه الندوات لمنسوبيها ولجميع العاملين والعاملات بالدور الإيوائية, وذلك لزيادة الوعي الصحي لدى الجميع والتعريف بسبل الوقاية من فيروس كورونا.

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09:13ت م

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