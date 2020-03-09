السعودية اليوم / ورشة تدريبية بجمعية نور نجران النسائية



نجران 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

نفذت جمعية نور نجران النسائية لذوي الإعاقة بنجران، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومركز إكستريم، أمس ورشة تدريبية بعنوان "تطبيقات تربوية لأساليب واستراتيجيات وطرق تعليم ذوي الإعاقة" وذلك بمقر الغرفة التجارية.

وتضمنت الورشة التدريبية الخطوات السليمة لتشخيص موثوق، والتدخل المُبكر، وتوضيح المداخل والإستراتيجيات والأساليب والطرق التي يتعلم الطفل من خلالها، والمهارات الاستقلالية

وأبانت رئيسة مجلس الإدارة، غادة آل مستنير بأن الورشة تأتي ضمن برامج الجمعية والتي تهدف إلى تطوير الأمهات والمهتمين ونقل لهم معلومات صحيحة في هذا المجال وعن كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.

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09:09ت م

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