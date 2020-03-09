السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في الفلبين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 10 أشخاص



مانيلا 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 10 أشخاص .

وجاء في إعلان الطورائ، الذي تم توقيعه يوم أمس الأحد ونشر اليوم ، أنه "يجب على وزير الصحة دعوة الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلى تقديم المساعدة في التصدي لتهديد كوفيد - 19".

من جهته قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 10 بعد تأكيد إصابة أربعة اشخاص أمس الأحد.

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