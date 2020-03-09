السعودية اليوم / ‏سمو أمير الباحة يوجه بتعليق جميع فعاليات مجلس شباب المنطقة



الباحة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتعليق كافة البرامج والفعاليات بمجلس شباب المنطقة، واللجان التنسيقية بالمحافظات وجميع التجمعات الشبابية حتى إشعار آخر.

ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة أبناء وأهالي المنطقة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID19)، لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.

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08:57ت م

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