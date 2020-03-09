رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية في نجران

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات ثار وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وشرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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