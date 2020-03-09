إعلان حالة الطوارئ في الفلبين بسبب كورونا

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 10 أشخاص.

Advertisements

وجاء في إعلان الطوارئ، الذي تم توقيعه يوم أمس الأحد ونشر اليوم الاثنين، أنه “يجب على وزير الصحة دعوة الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلى تقديم المساعدة في التصدي لتهديد كوفيد – 19”.

من جهته قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 10 بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص أمس الأحد.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر