وزير كويتي يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

خضع وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي مبارك الحريص، للحجر الصحي، وذلك فور عودته من بريطانيا التي دخلت في نطاق الدول المشمولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية على القادمين منها، بسبب فيروس كورونا.

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وكانت شائعات قد طالت الوزير الحريص مفادها بأنه يخضع للحجر المنزلي عقب عودته من إجازة قضاها في إيطاليا.

ونفى الوزير تلك الشائعات ليؤكد أنه كان يقضي إجازة في بريطانيا ويخضع للحجر الصحي احترازياً.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت حتى الآن 64 شخصاً، بالرغم من الإجراءات المشددة لتي اتخذتها السلطات.

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