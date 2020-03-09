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2020-03-09 تنبيه من رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . Advertisements وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المدينة المنورة – المهد – وادي الفرع – ينبع، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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