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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية ضعيفة تبدأ يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).حالة الطقس الأرصاد
المسند: حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر للأحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-09
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية ضعيفة تبدأ يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:26 AM
قال: تنشط الجمعة .. واليوم استقرار جوي شبه عام
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية ضعيفة تبدأ يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).
، المسند: حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر للأحد ،
المصدر : الخليج 365
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