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هوى المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهمًا في بورصة اليابان بنسبة 6.1% صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بتفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع الين أمام العملات الرئيسية، كما شهدت أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى خسائر فادحة.
وفَقَد المؤشر الياباني 1276.68 نقطة أو 6.15% ليستقر عند 19473.07 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 89.35 نقطة، أو 6.07%، ليصل إلى 1382.11 نقطة.
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.9%، وهبط مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 4%؛ بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 4.2%.فيروس كورونا الجديد
بسبب مخاوف كورونا.. المؤشر الياباني يهبط 6.1% وارتفاع الينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-09
هوى المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهمًا في بورصة اليابان بنسبة 6.1% صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بتفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع الين أمام العملات الرئيسية، كما شهدت أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى خسائر فادحة.
وفَقَد المؤشر الياباني 1276.68 نقطة أو 6.15% ليستقر عند 19473.07 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 89.35 نقطة، أو 6.07%، ليصل إلى 1382.11 نقطة.
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.9%، وهبط مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 4%؛ بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 4.2%.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:25 AM
خسائر فادحة بأسواق الأسهم الآسيوية الأخرى
هوى المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهمًا في بورصة اليابان بنسبة 6.1% صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بتفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع الين أمام العملات الرئيسية، كما شهدت أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى خسائر فادحة.
وفَقَد المؤشر الياباني 1276.68 نقطة أو 6.15% ليستقر عند 19473.07 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 89.35 نقطة، أو 6.07%، ليصل إلى 1382.11 نقطة.
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.9%، وهبط مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 4%؛ بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 4.2%.
، بسبب مخاوف كورونا.. المؤشر الياباني يهبط 6.1% وارتفاع الين ،
المصدر : الخليج 365
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