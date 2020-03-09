، الطقس اليوم: نشاط للرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد