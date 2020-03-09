إزالة جميع تطبيقات التقييم Antutu من متجر جوجل بلاي

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يُعدّ Antutu أحد أكثر خدمات التقييم شعبية بين مستخدمي أندرويد، حيث تمنحهم وسيلة سهلة لمقارنة أداء هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، ومع ذلك فقد تم إزالة جميع التطبيقات المُطوّر وعددها ثلاثة، ويأتي ذلك ضمن حملة تُنفّذها جوجل على التطبيقات المُطوّرة بواسطة المُطوّر الشهير Cheetah Mobile، وفي هذا السياق، تضمنت التطبيقات المتأثرة Antutu3DBench و AntutuBenchmark و AItutuBenchmark.

ووفقًا لخدمة AppBrain للتحليلات، كان آخر تحديث لهذه التطبيقات في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، أما التطبيق الرئيسي Antutu فكان آخر تحديث له يوم 7 من نفس الشهر، بالتالي ليس من الواضح متى تمت عملية الإزالة بالضبط.

