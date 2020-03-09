هواوي لن تحصل على عمولة من متجر تطبيقاتها AppGallery

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المطورين هم حجر أساس نجاح أي نظام تشغيل، وتعمل الشركات دائماً على إغرائهم للتعاون معها، وهواوي تريد منافسة متجر تطبيقات جوجل بلاي عبر متجرها AppGallery لذا أطلقت عرض ترويجي بعدم تقاضيها أية نسبة من المبيعات التي يحققها المطورين من تطبيقاتهم لأول عامين من إدراجها.

وتدرج هواوي متجر تطبيقاتها AppGallery في هواتفها الذكية لاسيما الجديدة منها التي لن تحصل على متجر جوجل بلاي افتراضياً بسبب الحظر الأميركي. ولجذب مطوري التطبيقات والألعاب على إدراج إنتاجهم في متجرها، فإنها ستتخلى عن عمولتها من المبيعات.

ويسري العرض على المطورين الذين ينضمون حالياً إلى متجر التطبيقات وحتى يونيو الماضي وبعدها ستوفر لهم فرصة عامين يتقاضون فيها 100% من كامل العائدات.

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وفي العادة تتقاضى متاجر التطبيقات آبل وجوجل نسبة 30% من أية إيرادات تحققها التطبيقات عبر المتجر سواء أكانت من بيع التطبيق أو المدفوعات ضمنها أو الاشتراكات.

وقسمت هواوي فترة العامين إلى قسمين: الأول سيكون لمدة سنة (12 شهر) يحصل فيها مطوري التطبيقات عدا الألعاب نسبة 100%، بينما في الألعاب تكون نسبتهم 85% من العائدات.

وفي السنة الثانية يحصل المطورين على 85% من العائدات عدا التطبيقات التعليمية تكون نسبتهم 90%. وبعد انتهاء فترة العامين تعود النسبة إلى المعايير العالمية وهي 70% للمطور و 30% لمتجر التطبيقات من أية إيرادات تحققها.

وتريد هواوي تشجيع المطورين الدوليين لذا تقدم لهم هذه النسب التشجيعية. بينما المطورين من الصين فإنها تتقاسم معهم العائدات بنسبة 50% لكل طرف في المدفوعات ضمن الألعاب.

