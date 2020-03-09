6 صور تكشف ما يفعله الماء والصابون بجراثيم اليد

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يوصي خبراء الصحة، بالمواظبة على غسل اليدين لأجل الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، لكن هذه العادة لا تعود بأي نفع إلا في حال جرت باستخدام الصابون أو معقم اليدين.

وأظهرت صورتان التقطتا لليد عن طريق الأشعة فوق البنفسجية، أن الغسل بالماء فقط لا يساعد على إزالة الجراثيم المتراكمة فوق الجلد.

في المقابل، ظهر أن اليد تخلصت بشكل كبير من الجراثيم، حينما غسلت بالماء والصابون، وفق صحيفة “صان” البريطانية.

وينصح الأطباء بغسل اليدين، باستخدام الماء والصابون، مع الفرك بشكل جيد وتنقية ما بين الأصابع، لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية.

وفي حال لم يكن الماء والصابون متاحين لغسل اليدين، فإن الإرشادات الصحية توصي باللجوء إلى المعقم الذي يستطيع بدوره أن يقضي على الجراثيم.

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وينتقل فيروس “كوفيد 19” إلى الإنسان في حال لامس سطحا يوجد فيه الفيروس، ثم قام بلمس الأنف أو الفم أو العين.

وسجلت أكثر من مئة ألف إصابة بالفيروس في العالم، حتى الآن، وأدت العدوى التي ظهرت في الصين، أول مرة، إلى وفاة أزيد من 3400 شخص.

واضطرت دول كثيرة في العالم إلى حظر الأنشطة التي تشهد تجمعات بشرية ضخمة..، فيما كثفت الحكومات حملات التوعية بأهمية النظافة الشخصية في الحد من انتشار المرض.



