“بعد مقتل اثنين وسجن آخرين”.. شاهد: أمير الرياض يتدخل لاحتواء خلاف بين أسرتين

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أظهر مقطع فيديو، اجتماع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، بأسرتين في وادي الدواسر، لاحتواء خلاف بين مجموعة من أبنائهما انتهى بمقتل اثنين منهم طعنا وسجن اثنين آخرين بتهمة القتل.

وقال أعيان الأسرتين إنه تم عفو أولياء الدم عن الجانيين وتنازلهم عن الحق الخاص في القضية، مشيرين إلى أن الأسرتين تعيشان الآن في وفاق تام، وناشدوا أمير الرياض بالسعي لإطلاق سراح المسجونين.

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بدوره وعد الأمير بإيجاد حل مناسب للقضية بما يحقق مصلحة كل الأطراف، قائلا: “أنا بوقف في صفكم وبدافع عن أبنائكم”.

يذكر أن أمير الرياض زار، الخميس الماضي، محافظة وادي الدواسر، لتفقد أحوال المواطنين وعدداً من المؤسسات الحكومية.



