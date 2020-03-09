المتهمة « مريم » تدعي عدم استطاعتها المشي بعد نقلها إلى مستشفى الدمام

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دخلت المتهمة في قضية ” مخطوفي الدمام ” ، أمس الأحد، إلى مستشفى الدمام قسم الأمراض النسائية برفقة ثلاث عساكر ومفتشه.

وكشف الكاتب أبو طلال الحمراني، أن المتهمة ” مريم ” دخلت المستشفى على إثر الإتهام على لسان محاميها بأن المستشفى بأنهم قاموا بتبديل طفلها ” نايف ” بالطفل ” ابن القرادي ” .

وأضاف أنها دخلت ” وهي ترتدي عباءة رأس متغطية وبيدها الكلبشات ودخلت معها المفتشة غرفة الطبيب، حيث دار الحديث عن زعمها بأنها ولدت عام 1414 وتم تبديل طفلها، وكانت الصدمة أن ” مريم ” لاتملك أي ملف لاورقي ولاحتى في السستم، مما أثار بها الشكوك أكثر ” .

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وتابع: ” مريم ادعت بأنها لاتستطيع المشي، حيث تم إحضار كرسي متحرك لإعادتها إلى سيارة الشرطة واثبات في التقرير بأنها لاتمتلك أي ملف ولم تلد في ذلك المستشفى من قبل ” .

وأشارء إلى أنه ” لم يتم إخضاع أبناء الخاطفة الولد والبنت للفحص ولم يقم أحد بطلب فحصهما، لكن إبن الخاطفة مواليد 1408 وبما أنه علم أن مريم خطفت ثلاثة من باب أولى أن يتأكد وخصوصاً هناك الطفل محمد الزهراني مواليد 1407 وعندما فقد كان عمره 7 أشهر، تكفى ركز شوي ” .

وطالب ” الحمراني ” والد المختطف محمد الزهراني بأن يطالب بفحصه لعل يجد ولده الذي اختطف في عمر السعة أشهر.

