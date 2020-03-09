أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، إيقاف العمل بنظام بصمة اليد لإثبات الحضور والانصراف لمنسوبي الجامعة، ابتداءً من اليوم الاثنين، والاكتفاء بالتوقيع الورقي حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا .
ووجهت الجامعة بتعليق الدراسة بالفرع الرئيس للجامعة وكافة الفروع بالمحافظات، طبقًا لما قررته وزارة التعليم من تعليق للدراسة في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية .
ونوهت الجامعة إلى استمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني «بلاكبورد» لكافة طلاب وطالبات الجامعة ابتداء من اليوم الاثنين .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة طيبة: إيقاف البصمة واستئناف الدراسة عبر «البلاكبورد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.