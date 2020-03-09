جامعة طيبة: إيقاف البصمة واستئناف الدراسة عبر «البلاكبورد»

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، إيقاف العمل بنظام بصمة اليد لإثبات الحضور والانصراف لمنسوبي الجامعة، ابتداءً من اليوم الاثنين، والاكتفاء بالتوقيع الورقي حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا .

ووجهت الجامعة بتعليق الدراسة بالفرع الرئيس للجامعة وكافة الفروع بالمحافظات، طبقًا لما قررته وزارة التعليم من تعليق للدراسة في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية .

ونوهت الجامعة إلى استمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني «بلاكبورد» لكافة طلاب وطالبات الجامعة ابتداء من اليوم الاثنين .