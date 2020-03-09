بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 1441/7/14 هـ الموافق 2020/03/09 م واس

وكالة الأنباء

الإثنين 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

06:15ت م

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www.spa.gov.sa/2044477 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالإثنين 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس06:15ت م0001

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.