«هيئة الترفيه» تعلن إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونترويندرلاند

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونترويندرلاند؛ حرصًا على سلامة الزوار.
وأضافت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات، والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الجديد.
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى اهتمامها في أن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية وآمنة.
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