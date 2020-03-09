متحدث الصحة يؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود وفيات بـ«كورونا»

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، لافتًا إلى أنها أخبار قديمة منذ سنوات.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب متحدث الصحة: «تُتداول إشاعات عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة منذ عدة سنوات، ونؤكد أنها لا تمت بصلة إلى فيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه. نثق بوعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع ٩٣٧ لأي استفسار عن الفيروس».