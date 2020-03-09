شكرا لقرائتكم خبر عن 1806 طلاب يؤدون «القدرات» بالخفجي والنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز القدرات بمحافظتي النعيرية والخفجي اختبار القدرات الورقي للطلاب، والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد إجمالي الطلاب الملتحقين بالاختبار في جميع الأيام 1806 طلاب، في الوقت الذي تم فيه إقامة الاختبار على مرحلتين صباحية ومسائية، حيث بلغ عدد طلاب الفترة المسائية في محافظة الخفجي الذين أدوا الاختبار يوم الخميس 309 طلاب في القسم العلمي، و303 طلاب أدوا الاختبار يوم الجمعة، فيما أدى يوم السبت 261 طالبا في القسم العلمي، و33 طالبا «نظري».

وتم السماح لدخول الطلاب المسجلين في قوائم الانتظار، وذلك حسب المقاعد المتوفرة في مركز الاختبار، وكان لمتابعة وتنظيم المراقبين والمشرفين الدور في نجاح سير الاختبار على الوجه المأمول.

وتمكن 900 طالب بمحافظة النعيرية من أداء اختبار القدرات في الصالة الرياضية بمدرسة النعيرية الثانوية، وشارك في أداء الاختبار طلاب من الدمام والجبيل وحفر الباطن والأحساء والخفجي والخبر وقرية العليا، وقد تمت جميع فترات الاختبار التي قسمت كذلك على فترتين صباحية ومسائية بنجاح.

ويعتبر اختبار القدرات اختبارا للقبول الموحد للجامعات، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية، بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات، وعدد اختباراته 5 ثلاثة منها ورقي واثنان محوسب، أو 4 ورقي وواحد محوسب أو 3 محوسب و2 ورقي، وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم..