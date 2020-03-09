شكرا لقرائتكم خبر عن 1806 طلاب يؤدون «القدرات» بالخفجي والنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وتم السماح لدخول الطلاب المسجلين في قوائم الانتظار، وذلك حسب المقاعد المتوفرة في مركز الاختبار، وكان لمتابعة وتنظيم المراقبين والمشرفين الدور في نجاح سير الاختبار على الوجه المأمول.
وتمكن 900 طالب بمحافظة النعيرية من أداء اختبار القدرات في الصالة الرياضية بمدرسة النعيرية الثانوية، وشارك في أداء الاختبار طلاب من الدمام والجبيل وحفر الباطن والأحساء والخفجي والخبر وقرية العليا، وقد تمت جميع فترات الاختبار التي قسمت كذلك على فترتين صباحية ومسائية بنجاح.
ويعتبر اختبار القدرات اختبارا للقبول الموحد للجامعات، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية، بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات، وعدد اختباراته 5 ثلاثة منها ورقي واثنان محوسب، أو 4 ورقي وواحد محوسب أو 3 محوسب و2 ورقي، وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم..
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