شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يقلد مدير العمليات المشتركة بالإمارة رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
مباركا سموه للعميد ابن بصيص هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.
من جانبه عبر العميد فهد بن بصيص عن امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليده الرتبة، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة - يحفظها الله -.
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