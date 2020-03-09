شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يقلد مدير العمليات المشتركة بالإمارة رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة العميد فهد بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.

مباركا سموه للعميد ابن بصيص هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه عبر العميد فهد بن بصيص عن امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليده الرتبة، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة - يحفظها الله -.