شكرا لقرائتكم خبر عن مركزي القطيف وصحي دارين لاستقبال الحالات والمسافرين والان نبدء بالتفاصيل
وقال من خلال منشور وزعه: إنه حدد مستشفى القطيف المركزي لاستقبال حالات الاشتباه والمسافرين للمناطق الموبوءة والمخالطين للحالة المؤكدة، فيما حدد مركز صحي دارين لاستقبال المسافرين للمناطق الموبوءة بدون أعراض والمخالطين لحالة مؤكدة بدون أعراض ومخالط لمخالط لتقديم المشورة.
وذكر المكتب أن مستشفى القطيف المركزي يأخد عينة أنفية حلقية مع التنويم لحالات الاشتباه، وكذلك عينة أنفية حلقية مع التنويم للحالات التي بها أعراض اشتباه للمسافرين للمناطق الموبوءة، وأخذ عينة أنفية حلقية مع التنويم للمخالطين لحالة مؤكدة مع وجود أعراض اشتباه.
وأوضح أن مركز صحي دارين يأخذ عينة أنفية حلقية وتحويل للمحجر للمسافرين للمناطق الموبوءة، مع انتفاء أعراض الاشتباه وأخذ عينة أنفية حلقية والحجر المنزلي للمخالطين لحالة مؤكدة مع عدم وجود أعراض اشتباه.
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