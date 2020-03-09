شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بناء» العاشرة تنتخب مجلس إدارة للدورة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

نقل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية م. خالد الزامل تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لأعضاء المجلس السابقين والمنتخبين. جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية العاشرة لانتخاب مجلس الإدارة في دورته الثالثة والبالغ عددهم 15 عضوا، والأعضاء المنتخبون هم: م. خالد الزامل، م. محمد الدبل، إبراهيم الجميح، بدر العبدالكريم، م. تركي القحطاني، خالد القحطاني، خالد البواردي، سعود الدوسري، د. صالح الحميدان، عبدالحكيم الخالدي، عبدالعزيز التركي، عبدالله المجدوعي، عبدالله الهريش، وعبدالمحسن العثمان.

وكان م. الزامل قد ترأس الاجتماع بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأشار إلى أن الجمعية حظيت بأعضاء مجلس متميزين كان لهم دور كبير فيما وصلت إليه من تميز وعطاء متكامل واحترافية في العمل، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية في خدمة الأيتام وتطوير القطاع غير الربحي وحازت على إثره الجمعية على العديد من الجوائز نظير تميزها.

وهنأ الزامل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وتمنى لهم التوفيق في مواصلة مسيرة الجمعية التي تعد أنموذجا في خدمة الأيتام في المملكة، مشيرا إلى أن انتخابهم يعد مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على تميز الجمعية والاستمرار في تطوير أدائها لتواكب رؤية المملكة الطموح 2030.