شكرا لقرائتكم خبر عن 127 بلاغا و55 حالة مرضية في موجة غبار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة الأرصاد والطقس بمطار الملك فهد الدولي أن موجة الغبار كانت قد بدأت في المدن الشمالية بالمنطقة الشرقية، في تمام الساعة السادسة صباحا، ومن المتوقع ترسب الغبار تدريجيا بعد فترة العصر، وهي بسبب غبار عالق إثر رياح نشطة قادمة من شمال المملكة، منوهة أن فرصة هطول الأمطار تكاد تكون معدومة تماما، وستتبقى عوالق غبارية خفيفة بنسبة 8 كلم.
وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت 127 بلاغا خلال موجة الغبار بالمنطقة الشرقية ليوم أمس، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي، المتحدث الرسمي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل، إلى أنه على إثر الموجة الغبارية، ومنذ بدئها من أمس الأول وحتى مساء الأحد فقد تم استقبال 155 حالة مرضية في إسعاف أطفال وولادة الدمام، و12 حالة دخول، وحالة واحدة بسبب ضيق التنفس، كما تم استقبال 68 حالة في إسعاف النساء بولادة الدمام، واحدة منها «بخار»، أما مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فاستقبل حالتي ضيق تنفس، وحالتي بخار بالغ وطفل، و2 تنويم، وتم حصر 78 مريضا من صباح الأحد حتى فترة العصر.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعمل على المتابعة الدقيقة لكافة التقارير التي ترصد الحالة الجوية، وترد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مؤكدا سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي جدا، ولم يكن هناك ما يعيق اليوم الدراسي نتيجة الغبار، كما نؤكد بأن سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.
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