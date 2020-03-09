شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفلات تخريج طالبات جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مخاطبة منسوبيها: بناء على ما ورد للجامعة من تعليمات بشأن تعليق الدراسة في مدارس ومعاهد وكليات محافظة القطيف، وحرصا منا على سلامة جميع الطلاب والطالبات وتمشيا مع الخطوات الاحترازية المتخذة، فإننا نهيب بطلاب وطالبات الجامعة في محافظة القطيف البقاء في منازلهم وعدم الحضور إلى الجامعة اعتبارا من الأحد 13 رجب 1441هـ، وسيتم تعويض المحاضرات والدروس عبر الفصول الافتراضية (التعليم عن بعد). يذكر أن الجامعة ألغت نظام البصمة لموظفيها اعتبارا من أمس الأحد، والعمل بنظام الحضور والانصراف بالتوقيع، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الجامعة، وتؤكد الجامعة حرصها على صحة طلابها وطالباتها من خلال التوعية المستمرة في كافة مرافقها ووسائل التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا المستجد.
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