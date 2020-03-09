شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. التأكيد على تطبيق «الوقائية» ضد المستجد والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت أمانة الأحساء جهودها التوعوية والإرشادية المتواصلة للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (COVID19) حماية وتحقيقا لسلامة أفراد المجتمع، وأكدت على أنه ستتم المتابعة بصفة مستمرة لتلك المنشآت للتأكيد على الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية المتبعة في هذا الشأن.

من ناحية أخرى وامتدادا للخطط الإجرائية الوقائية، أكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل على أهمية تطبيق برنامج «وقاية» لفحص وضمان جودة عمل أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التزيين والتجميل النسائية؛ كون الأمانة تهدف من خلال تطبيقه إلى عوامل عدة تتضمن (ضمان خلو الأدوات المستخدمة من الميكروبات، التأكد من كفاءة أجهزة التعقيم، التقليل من انتقال الأمراض وانتشارها، مكافحة الأمراض الطفيلية المتنقلة عبر هذه الأنشطة، تطوير أعمال صحة البيئة والرقابة الميدانية، رفع الكفاءة الصحية في المجتمع وتأكيد الجودة).

في حين، أوضحت الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة أن برنامج وقاية يهتم بالتأكيد على جودة عمل الأجهزة التي تستخدم في تعقيم الأدوات المستخدمة في صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية؛ وذلك لضمان خلوها من الميكروبات، حيث تم فحص حوالي 1000 جهاز تعقيم منذ إطلاق البرنامج في العام 2019، ومصادرة 57 جهازا غير صالح للاستخدام في التعقيم.

وبيّنت الإدارة أن أمانة الأحساء من أوائل الأمانات في المملكة والخليج تطبيقا لمثل هذه البرامج المتعلقة بالصحة العامة لأفراد المجتمع وبخطوات رصد إلكتروني، كما تعمل الأمانة على دراسة (إقامة برامج تدريبية للعاملين في صوالين الحلاقة ومراكز التجميل والتزيين لرفع مستوى الوعي الصحي، والإلزام باستخدام بعض المواد الكيميائية المصرحة والمعتمدة للمساعدة في تعقيم الصوالين والمشاغل النسائية).