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خياران لموظفي المرافق الصحية من أهالي القطيف

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قالت مصادر إن الجهات الصحية بالمنطقة الشرقية عرضت على الكوادر الطبية القاطنة في محافظة القطيف خيارين، أولهما الرجوع إلى المحافظة والبقاء في المنازل لمدة أسبوعين، أو البقاء في فندق مدفوع التكاليف في المدينة التي يعملون فيها مع تعويض (أوفر تايم)، وبالتالي مباشرة العمل في مرافقهم الصحية، مضيفة: إن الجهات المختصة عمدت لحصر الكادر الطبي الراغب في البقاء في الدمام والسكن في الفندق.

يأتي ذلك على خلفية قرار وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، كإجراء احترازي بعد اكتشاف إصابة عدد من الحالات بمرض كورونا، بالإضافة لمنع نشر العدوى وتطويقه.

من جانبها، أبلغت الدوائر الحكومية في المحافظة جميع الموظفين بالمؤسسات الرسمية بتعطل العمل خلال الفترة التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وقالت مصادر: إن الجهات الرسمية أخطرت كافة الموظفين رسميا بضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة، مبينة أن قرار تعطيل الدوائر الرسمية يأتي انسجاما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بعد اكتشاف فيروس كورونا في عدد من المواطنين بالمحافظة خلال الأيام الماضية.

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