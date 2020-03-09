شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل
وأشاروا إلى أن الحالات التي تأتي من المناطق المرفوضة وتعاني من الأعراض يتم إجراء الفحص المخبري لها، وهو عبارة عن أشعة تسمى (PCR)، والفحص العام يتم للحالات الأخرى بإرسالهم إلى الأطباء في المراكز الصحية وإجراء فحص الحرارة، ومراقبة الأعراض، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة.
وأفادوا أن مرض الكورونا ضعيف ولكن الجهاز المناعي لم يتعرف على هذا المرض، فيبدأ المرض بشدة ثم يبدأ الجسم بالسيطرة عليه إلى أن يمتثل للتشافي، لكن من يعاني من أمراض سابقة فيتضاعف المرض عند الإصابة بالكورونا، ولا يوجد إلى الآن علاج ثابت لهذا الداء المستجد لذا فإن كل حالة تعامل على حدة.
وأوضح المختصون أن ظهور أعراض الإصابة للأشخاص المخالطين للمرضى تتم من 3 إلى 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، وفي حال وجود مريض ينصح بالاتصال بمركز الصحة «937» والإبلاغ باسم المريض والمخالطين له.
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