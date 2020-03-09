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إتلاف 19 طنا من متروكات المخالفين في سوق حراج الدمام

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تمكنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية من ضبط ٢١ مخالفا ضمن حملة «وطن بلا مخالف»، والتي نفذتها الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة، كما تم إتلاف 19 طنا من متروكات المخالفين في سوق الحراج بالدمام.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الفرق الميدانية التابعة لأمانة الشرقية وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري التابعة لشرطة المنطقة الشرقية، تمكنت مؤخرا وخلال جولاتها الميدانية الرقابية من ضبط ٢١ مخالفا لأنظمة الإقامة وأنظمة البلدية، ضمن حملة «وطن بلا مخالف» في سوق الحراج بالدمام، حيث تم ضبط العديد من المخالفات ومنع البائعة الجائلين وافتراش أرصفة الطرقات بالسوق، وذلك عبر الجولات الرقابية البلدية، كما تم ضبط المخالفين وإحالتهم لجهة الاختصاص ومتابعة الإجراءات النظامية؛ نتيجة عدم التجاوب في اتباع التحذيرات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وضبط المتروكات وإتلافها في المردم الصحي الخاص بالأمانة.

ولفت إلى أن إجمالي المتروكات المخالفة التي تم ضبطها بلغ 8 أطنان، إضافة إلى متابعة ضبط المتروكات المفترشة بالطرقات للعمالة الجائلين في اليوم التالي 11 طنا وإتلافها، لافتا إلى أن هذه الحملات الميدانية المستمرة تأتي ضمن إطار حملات معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

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