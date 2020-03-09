اخبار السعوديه

أربع حالات جديدة ترتفع بمصابي كورونا إلى 11

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أربع حالات جديدة ترتفع بمصابي كورونا إلى 11 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وفي التفاصيل، قالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً بأن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

في الأثناء، دعت وزارة الصحة المسافرين القادمين من إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، لبنان إلى ضرورة عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

وأوضحت الوزارة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في منشور، إجراءات العزل الصحي في المنزل، أنه عند الكحة أو العطاس يجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات، أو تغطية الفم بالمرفق وغسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم.

Advertisements

وأكدت ضرورة البقاء في المنزل في غرفة خاصة والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان، والاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجاتك نيابة عنك.

ونصحت «الصحة» بتجنب السفر والأماكن العامة «المدرسة أو العمل»، وتجنب استقبال الزوار في المنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين، وفي حال ظهور الأعراض فيجب التواصل مع الصحة على الرقم (937).

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

«الصحة» تصدر إرشادات حول إجراءات العزل المنزلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أربع حالات جديدة ترتفع بمصابي كورونا إلى 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا