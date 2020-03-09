شكرا لقرائتكم خبر عن أربع حالات جديدة ترتفع بمصابي كورونا إلى 11 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وفي التفاصيل، قالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً بأن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

في الأثناء، دعت وزارة الصحة المسافرين القادمين من إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، لبنان إلى ضرورة عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

وأوضحت الوزارة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في منشور، إجراءات العزل الصحي في المنزل، أنه عند الكحة أو العطاس يجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات، أو تغطية الفم بالمرفق وغسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم.

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وأكدت ضرورة البقاء في المنزل في غرفة خاصة والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان، والاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجاتك نيابة عنك.

ونصحت «الصحة» بتجنب السفر والأماكن العامة «المدرسة أو العمل»، وتجنب استقبال الزوار في المنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين، وفي حال ظهور الأعراض فيجب التواصل مع الصحة على الرقم (937).

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

«الصحة» تصدر إرشادات حول إجراءات العزل المنزلي