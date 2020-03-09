شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بدور النشر السعودية والان نبدء بالتفاصيل
وهذا ما ظهر واضحا من خلال المعرض مدار البحث، حيث كان الإقبال كبيرا من قبل رواده على الكتب الورقية، لاسيما إقبالهم الملحوظ على الأجنحة السعودية بالمعرض، وهو إقبال يبشر بازدهار الكتاب الورقي والاطمئنان إلى مستقبله على الآماد القريبة والبعيدة، وقد كان الثناء والإعجاب بالكتاب السعودي من قبل أولئك الرواد واضحين للعيان، وهذا الإقبال يتكرر في كل معرض بما يدل على أن دور النشر السعودية تلعب دورا متميزا في نشر الكتاب السعودي داخل تلك المعارض العربية والأجنبية، والترويج له بشتى الوسائل والطرق، بدليل أن زوار المعرض الأخير للكتاب بالقاهرة كانوا يتساءلون عن الكتاب السعودي ويتهافتون لاقتنائه.
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