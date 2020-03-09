شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بدور النشر السعودية والان نبدء بالتفاصيل

يستشف من تنظيم معارض الكتب في عدد من عواصم الدول العربية والصديقة الاحتفاء بدور النشر السعودية، وهو احتفاء يتكرر باستمرار في تلك المعارض، ويؤكد أهمية انتشار الكتاب السعودي بدليل إقبال الجماهير عليه واقتنائه، وقد اتضح هذا الاحتفاء بجلاء خلال تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤخرا، حيث برز الاهتمام الكبير بالمصنفات السعودية، ومن ثم فإن دور النشر بالمملكة تميزت في هذا المعرض كغيره من المعارض بإصدارات متنوعة ونوعية، ظهرت للعيان في الأجنحة السعودية بالمعرض، فالكتاب السعودي من هذا المنطلق يمر في الوقت الراهن برواج واضح ومشهود رغم الزخم الكبير، الذي تمثله الشبكة العنكبوتية ويمثله النشر الإلكتروني، وهذا يعني أن الكتاب الورقي رغم ذلك الزخم اللا محدود لا تزال له قيمة عالية في نفوس قرائه المقبلين عليه بشغف كبير.

وهذا ما ظهر واضحا من خلال المعرض مدار البحث، حيث كان الإقبال كبيرا من قبل رواده على الكتب الورقية، لاسيما إقبالهم الملحوظ على الأجنحة السعودية بالمعرض، وهو إقبال يبشر بازدهار الكتاب الورقي والاطمئنان إلى مستقبله على الآماد القريبة والبعيدة، وقد كان الثناء والإعجاب بالكتاب السعودي من قبل أولئك الرواد واضحين للعيان، وهذا الإقبال يتكرر في كل معرض بما يدل على أن دور النشر السعودية تلعب دورا متميزا في نشر الكتاب السعودي داخل تلك المعارض العربية والأجنبية، والترويج له بشتى الوسائل والطرق، بدليل أن زوار المعرض الأخير للكتاب بالقاهرة كانوا يتساءلون عن الكتاب السعودي ويتهافتون لاقتنائه.

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