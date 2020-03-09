شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الحالة الوقائية للمحال الغذائية والتجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ«اليوم» أن الأمانة وبتوجيه من أمين المنطقة م. فهد الجبير رفعت درجة الوقائية لكافة المحال والمراكز التجارية والحلاقين والمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الجهات الرقابية في الأمانة وكافة البلديات حيث قامت بعدد من الجولات الرقابية.

وأشار إلى قيام الأمانة بإجراءات وقائية تضمنت توجيه الأسواق التجارية الكبرى بضرورة تعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات، وتوجيه العاملين في محلات الحلاقة ومراكز التزيين بارتداء الكمامات والقفازات، كذلك قامت الأمانة بتعقيم وتنظيف ألعاب الأطفال وكراسي الجلوس في كافة المرافق إضافة إلى توجيه كافة المحال والمراكز التجارية بوضع معقمات في دورات المياه والعمل على تنظيفها بشكل مستمر، كما أكدت على مقدمي الغذاء في المطاعم بأهمية ارتداء الكمامات.

ونوه الصفيان إلى أن الأمانة وكافة طواقمها تتابع وبشكل مستمر كافة الإجراءات الوقائية المذكورة دوريا في المحال والمراكز الغذائية مما يسهم في منع انتشار الفيروسات والعمل على تطهير كافة الأماكن التي يقصدها المستفيدون بهدف الوقاية والعمل على إرسال رسائل توعوية للجميع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الرسائل النصية على الجوال وبث الرسائل التوعوية على كافة مواقع التواصل المجتمعي والفيديوهات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع المستشفيات الخاصة من أجل التركيز على الجانب الوقائي والتعريف بالفيروس، وذلك تكاتفا مع أفراد المجتمع لننعم بمجتمع خال من الأمراض والفيروسات بإذن الله، والتنسيق الدائم مع الجهات المختصة حيال ذلك.

Advertisements

وشدد الصفيان على أن قسم صحة البيئة بالأمانة وكافة البلديات اتخذ كافة التدابير والإجراءات على مدار الساعة ويعمل بطواقم متخصصة وبقدرة عالية على رفع درجة الوقائية مما يساهم في التزام كافة المحال ومنافذ البيع والمراكز بقواعد الصحة العامة للجميع مما يؤكد تكاتف الجهات جميعا ليكونوا سدا منيعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيا في ختام حديثه إلى أهمية تحري دقة المعلومات وعدم تداولها إلا من المصادر الرسمية.

وعلمت (اليوم) أن أمانة المنطقة الشرقية ألغت الفعاليات والمناسبات المقررة مؤقتا وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المجتمع.

مصدر لـ ^: إلغاء فعاليات ومناسبات «الأمانة» المقررة مؤقتا