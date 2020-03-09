شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شاملة لدورات مياه واجهة الخفجي البحرية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخفجي من أعمال الصيانة الشاملة لدورات المياه بالواجهة البحرية، وذلك ضمن الصيانة الدورية التي تنفذها البلدية لخدمة المتنزهين والزائرين بالواجهة البحرية. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م.محمد الحميداني أن أعمال الصيانة شملت استبدال جميع محتويات دورات المياه بعدد 178 قطعة، مؤكدا أن البلدية تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، والتي من ضمنها صيانة دورات المياه بأماكن توافد المتنزهين بشكل دوري. وحث م.الحميداني المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي بضرورة المحافظة وعدم العبث بالممتلكات العامة؛ لتكون متنفسا ينعم به الجميع، وعدم العبث بها؛ تفاديا لتطبيق نظام الغرامات والجزاءات.

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