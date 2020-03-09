شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «الشرقية التعليمي»: دور بارز لحكومتنا الرشيدة في اتخاذ تدابير التصدي لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة التعليمي د. ناصر الشلعان حرصهم في إدارات التعليم على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واع ومبدع، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها والوصول بهم إلى الهدف المنشود.

وأشار خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس المنطقة التعليمي في دورته الثانية، بحضور نائب رئيس المجلس مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي، ومدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية لقطاع البنات بتعليم الشرقية فاطمة الفهيد، وسط مشاركة أعضاء وعضوات المجلس بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيسي بالدمام، وعبر البث المباشر بالدائرة التلفزيونية لقاعة الشؤون التعليمية بالخدمات المساندة، إلى جانب الربط الإلكتروني مع تعليمي حفر الباطن والأحساء، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأضاف: خير شاهدٍ على ذلك الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وما تقوم به من تدابير وإجراءات صارمة للحد من تفشيه وخلق بيئة تعليمية آمنة عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية في الميدان التعليمي، وفي مقدمتها تنفيذ البرامج التوعوية والمحاضرات وتوفير الأدوات المساعدة على الحد من انتشاره، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الصحة المدرسية وتعزيز الشراكة مع الجهات الصحية بالمناطق لمكافحة الفيروس، وصولاً للتأكيد على المشرفين والمرشدين الصحيين في المدارس بأهمية تعزيز أدوارهم بتوعية أبنائهم الطلبة من الأمراض بشكلٍ عام وكورونا بشكلٍ خاص، ومراقبة الطلاب والطالبات وملاحظة أي مؤشر يدل على وجود أعراض لهذا المرض والحيلولة دون انتشاره وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بمجرد الاشتباه.

بدوره، نوه أمين ومقرر المجلس أنور الزهراني إلى مناقشة الأعضاء لعدد من الموضوعات والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها: استعراض توصيات الاجتماع الأول لمجلس المنطقة والتي قدمها مشرف المجالس التعليمية خلف الأحمري، إضافة إلى استعراض الإجراءات الاحترازية لميدان أمن (فيروس كورونا المستجد) من قبل مديرة إدارة الصحة المدرسية بتعليم الشرقية لبنى الدرباس، وصولاً لاستعراض عضوتي المجلس الطالبتين ود السعدون وجمانة المالكي لتجربتهما في خوض السعدون للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وحصولها على الجائزة الأولى، وتجربة المالكي في خوض مسابقة تحدي القراءة، وفوزها بالمركز الثاني.

وفي الأثناء، لفت أمين مجلس المنطقة أنور الزهراني إلى اختتام فعاليات الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، وصولاً للوقوف على ما استجد من أعمال.

كما شهد د. الشلعان تكريم المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد للطالبتين ود السعدون وجمانة المالكي؛ نظير ما حققتاه من إنجاز يفخر به الجميع متمنين لهما التوفيق وأن تكونا سفراء لبث روح المشاركات بين أوساط زملائهن خصوصاً في ظل الدعم والشراكة بين التعليم وجامعات المنطقة التي تشرع أبوابها وإمكانياتها لدعم واحتضان وتنمية مواهب وابتكارات أبنائنا الطلبة.