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طبقة أسفلتية سطحية في 2600 متر بشوارع النابية

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بدأت بلدية محافظة القطيف في تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية في أكثر من 2600 متر طولي من الشوارع الداخلية في بلدة النابية ضمن مشروع صيانة شوارع سيهات وتوابعها. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، وتأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة. وذكر أنه جار تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية لتأمين انسيابية الحركة، في عدد من شوارع بلدة النابية.

وأشار إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

يذكر أنه سبق أن كشفت بلدية محافظة القطيف عن تنفيذ حزمة من مشاريع صيانة الطرق «رئيسي - تجميعي - محلي» بالمحافظة، حيث تم اعتماد وترسية 9 مشاريع مقسمة على صيانة الشوارع بالمحافظة .

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