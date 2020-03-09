شكرا لقرائتكم خبر عن طبقة أسفلتية سطحية في 2600 متر بشوارع النابية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.
يذكر أنه سبق أن كشفت بلدية محافظة القطيف عن تنفيذ حزمة من مشاريع صيانة الطرق «رئيسي - تجميعي - محلي» بالمحافظة، حيث تم اعتماد وترسية 9 مشاريع مقسمة على صيانة الشوارع بالمحافظة .
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